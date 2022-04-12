ПРООН оказывает поддержку Азербайджану в разминировании

Программа развития ООН (ПРООН) оказывает поддержку Агентству Азербайджана по разминированию в получении передового опыта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник ответственный сотрудник ПРООН в Азербайджане Сухроб Ходжиматов, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы собираемся привлечь специалистов из Турции, Камбоджи и других стран для развития этого проекта", - сказал Ходжиматов.

Он также сообщил, что ПРООН является давним партнером Агентства Азербайджана по разминированию.

Основная цель ПРООН заключается в поддержке Агентства Азербайджана по разминированию в сфере развития новых стандартов разминирования, отметил Ходжиматов.

"Недавно мы разработали заключительные положения по нашей совместной работе с агентством. В их разработке участвовало 150 человек из 37 стран", - сказал он.