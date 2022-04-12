https://news.day.az/politics/1452449.html Азербайджан, Турция и Грузия проведут учения «Кавказский орел»
Азербайджан, Турция и Грузия проведут учения «Кавказский орел»
Милли Меджлис (парламент) утвердил Меморандум о взаимопонимании об учениях сил специального назначения "Кавказский орел".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики, правительством Турецкой Республики и правительством Грузии об учениях сил специального назначения "Кавказский орел" обсуждался 12 апреля на пленарном заседании Милли Меджлиса.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят.
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