Азербайджан принял участие в заседании «Глобального альянса по делам пропавших без вести»

Азербайджан принял участие в первом заседании "Глобального альянса по делам пропавших без вести", созданного по инициативе Международного комитета Красного Креста (МККК) и Швейцарии.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, 11 мая 2021 года по инициативе МККК и швейцарской стороны был создан "Глобальный альянс по делам пропавших без вести".

В МИД отметили, что Азербайджан присоединился к альянсу в январе 2022 года на основании обращения президента МККК Петера Маурера и вследствие сотрудничества с Международным комитетом Красного Креста и оказания технической поддержки в сборе информации о пропавших без вести с 90-х годов ХХ века, приверженности международным обязательствам по выяснению судеб тысяч людей, пропавших без вести в ходе конфликта.

7 апреля 2022 года состоялось первое заседание "Глобального альянса по делам пропавших без вести". В нем приняли участие представители 10 стран, вступивших к настоящему времени в альянс (Азербайджан, Аргентина, Эстония, Кувейт, Мексика, Нигерия, Норвегия, Перу, Республика Корея и Швейцария), говорится в сообщении.

Заседание открыла вице-президент МККК Жиль Карбонье, которая отметила, что число пропавших без вести в мире за последние пять лет выросло на 75 процентов и достигло 173 800 человек.

По ее словам, "Глобальный альянс по делам пропавших без вести" был создан, чтобы привлечь внимание к данной проблеме, и для содействия выполнению глобальных обязательств в этой области.

Азербайджан на заседании представляли сотрудники МИД и дипломатического представительства в Женеве, которые проинформировали участников мероприятия о работах, проводимых на национальном уровне по выяснению судеб пропавших без вести, идентификации человеческих останков из массового захоронения в Башлыбеле, об обнаружении массовых захоронений в селах Дашалты, Эдилли, Сырхавенд и Фаррух.

Представители Азербайджана отметили, что установленные на освобожденных территориях мины препятствуют работам по обнаружению человеческих останков, рассказали об усилиях нашей страны по привлечению внимания международного сообщества к этой проблеме и о принятой в этом контексте Генеральной Ассамблеей ООН резолюции "О пропавших без вести".

Они выразили надежду на то, что "Глобальный альянс по делам пропавших без вести" привлечет внимание на мировом уровне к важности вопроса установления судеб пропавших без вести и внесет серьезный вклад в сотрудничество в этой области.