Итоги Брюссельской встречи соответствуют интересам Азербайджана

Хотя лидеры Азербайджана и Армении договорились в Брюсселе поручить главам МИД заняться подготовкой будущего мирного договора, говорить о том, что стороны смогут добиться прогресса в выполнении более ограниченных соглашений, которые они заключили на сегодняшний день, преждевременно.

В январе 2021 года была сформирована трёхсторонняя рабочая группа для рассмотрения экономических проектов, а теперь на основе обсуждений в Брюсселе 6 апреля будет создана совместная пограничная комиссия. Если эти органы смогут добиться успеха, то можно всерьёз рассматривать возможность достижения прогресса в мирном договоре. Рабочая группа по экономическим проектам прекратила работу после пограничного кризиса в мае 2021 года, поэтому ключевой вопрос состоит в том, будут ли новые эскалации. Продвижение к мирному договору будет зависеть от соблюдения прекращения огня.

Об этом в интервью Day.Az сказал британский политолог, директор кавказской программы в лондонской организации Conciliation Resources, научный сотрудник Chatham House по России и Евразии Лоуренс Броерс.

Наш собеседник подчеркнул, что в заявлении ЕС не упоминался "Нагорный Карабах" или "Минская группа ОБСЕ".

"Учитывая, что Азербайджан стремится определить круг вопросов, которые должны быть урегулированы исключительно в межгосударственных рамках с Арменией, и что Баку жестко критиковал Минскую группу, договорённости в Брюсселе действительно соответствуют интересам Азербайджана. Не стоит удивляться, так как у Азербайджана значительно больше рычагов влияния на этот процесс, чем у Армении.

С тех пор, как в процессе карабахского конфликта стали обсуждаться принципы урегулирования, а не разработанная концепция мира, идет борьба за то, какие принципы важнее и какие принципы должны стоять на первом месте. В основных (Мадридских) принципах Азербайджан отдавал предпочтение принципу территориальной целостности и суверенитета, в то время как Армения отдавала предпочтение праву народа на самоопределение. Мы видим, что аналогичная динамика сохраняется и в постконфликтном урегулировании, поскольку Баку и Ереван расходятся во мнениях относительно объема переговорной повестки и, следовательно, относительно сути конфликта", - заявил он.

Как отметил британский политолог, если Баку и Ереван действительно договорятся о сделке, остается вопрос, какие страны будут гарантами соглашения.

"Сопредседатели Минской группы предложили трех членов Совета Безопасности ООН - Францию, Россию и США в качестве гарантов. Но если российско-евроатлантическое сотрудничество в формате сопредседателей уже невозможно, а ОБСЕ все еще в разладе из-за войны в Украине, то к вопросу о гарантиях нужен какой-то другой подход. Многие мирные соглашения терпят неудачу после того, как были согласованы, а в условиях Южного Кавказа предоставление гарантий для любых достигнутых соглашений будет особенно сложной задачей", - заключил Лоуренс Броерс.

Абдул Керимханов