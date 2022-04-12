https://news.day.az/politics/1452536.html Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
12 апреля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает Day.Az.
В продолжение состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии Президента Совета ЕС стороны обсудили последние события в регионе, шаги по нормализации отношений между двумя странами, в том числе подготовку будущего мирного соглашения, а также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам.
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