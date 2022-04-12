Джейхун Байрамов и Тойво Клаар обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

12 апреля 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром, передает Day.Az.

В продолжение состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве и участии Президента Совета ЕС стороны обсудили последние события в регионе, шаги по нормализации отношений между двумя странами, в том числе подготовку будущего мирного соглашения, а также обменялись мнениями по гуманитарным вопросам.