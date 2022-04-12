Создается Совет религиозных лидеров Организации тюркских государств

13-16 апреля делегация под руководством главы Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульисламом Аллахшукюром Пашазаде посетит Турцию.

Как сообщили Day.Az во вторник в УМК, целью визита является проведение 15 апреля в Стамбуле первого, учредительного собрания Совета религиозных лидеров стран-членов Организации тюркских государств.

На мероприятии, которое пройдет под руководством генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде выступит с презентационным докладом в связи с учреждением Совета.

В ходе визита, который будет осуществлен по приглашению турецкого Управления по делам религий, Аллахшукюр Пашазаде проведет консультации с главой этой структуры Али Эрбашем и религиозными лидерами тюркских государств, состоится совместное участие в богослужение в мечетях Айя-Софья и Эйуб Султан.