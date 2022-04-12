Что обсудит Милли Меджлис на очередном заседании?
Обнародована повестка очередного пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании, которое состоится 15 апреля, будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Регламента радиосвязи Международного союза телекоммуникаций и заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи".
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (третье чтение).
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества" (третье чтение).
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О пищевых продуктах" и "О государственной тайне" (третье чтение).
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в закон "О наркологической службе и контроле" (второе чтение).
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (второе чтение).
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в УК Азербайджана (второе чтение).
10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение).
12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение).
13. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).
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