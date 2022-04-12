МИД Азербайджана и Кыргызстана провели политконсультации
12 апреля в формате видеоконференции состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону в ходе политконсультаций возглавил замминистра Халаф Халафов, кыргызстанскую - замминистра Айбек Молдогазиев.
Стороны обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений стран, в том числе вопросы расширения сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.
Было подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.
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