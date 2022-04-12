МИД Азербайджана и Кыргызстана провели политконсультации

12 апреля в формате видеоконференции состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Кыргызстана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, азербайджанскую сторону в ходе политконсультаций возглавил замминистра Халаф Халафов, кыргызстанскую - замминистра Айбек Молдогазиев.

Стороны обсудили актуальные вопросы повестки двусторонних отношений стран, в том числе вопросы расширения сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.

Было подчеркнуто значение взаимных визитов и встреч с точки зрения развития двустороннего сотрудничества.