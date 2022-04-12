В рамках 49-й сессии СПЧ ООН распространено заявление молодежной сети Движения неприсоединения

В рамках 49-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН, прошедшей 28 февраля - 1 апреля 2022 года, распространено письменное заявление Молодежной сети Движения неприсоединения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в заявлении высоко оценивается важная роль, которую СПЧ играет в области поощрения и защиты прав человека, подчеркивается важность выполнения всеми государствами-членами ООН своих обязательств в области защиты прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

В заявлении затронуты такие вопросы, как искоренение бедности, обеспечение доступа к качественному образованию и здравоохранению, справедливый доступ всех стран к вакцинам против коронавируса COVID-19, право на питание, полное обеспечение всех прав человека и основных свобод на равной основе людей с инвалидностью, устойчивое решение проблем вынужденных переселенцев, в том числе обеспечение их безопасного и достойного возвращения на добровольной основе и восстановление нарушенных прав человека. Также в заявлении осуждаются все формы проявления расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и подчеркивается важность усилий всех стран по содействию диалогу цивилизаций, культур и религий, выражается обеспокоенность по поводу грубых нарушений прав человека и основных свобод в результате актов терроризма и насильственного экстремизма, осуждаются все их формы и проявления.

В заявлении содержится призыв к поддержке со стороны всех стран и широкой международной общественности эффективной деятельности СПЧ, без политизации вопросов, двойных стандартов и избирательного подхода.

Представление упомянутого письменного заявления в СПЧ является первым шагом Молодежной сети Движения неприсоединения в рамках политических мероприятий высокого уровня ООН.

Отметим, что основа Молодежной сети, объединяющей молодежные организации и молодых активистов государств-членов Движения неприсоединения, была заложена на учредительном собрании, состоявшемся 4-5 октября 2021 года в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.