Рукотворное чудо: плоды грамотной экономической политики Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Не было, нет и не будет в мировой истории государств, которые бы не сталкивались с трудностями разного рода потрясениями - начиная от войн, в которые их вовлекают, и заканчивая внутриполитическими и экономическими катаклизмами. В этом плане нынешний год для всего мирового сообщества является крайне сложным. Не успел мир отойти от проблем, с которыми он столкнулся по причине разгула эпидемии коронавируса, как в самом центре Европы начался конфликт между Россией и Украиной.

В него, так или иначе, оказался вовлечен весь мир. Так уж устроена мировая экономика, что любой военный конфликт, а тем паче между столь большими странами, как Россия и Украина, не может не затронуть всю нашу планету. И тут вопрос стоит только в том, какие государства окажутся максимально готовы, адаптированы к новым вызовам. А это, в свою очередь, зависит от умения руководства той или иной страны мира предугадать и предупредить, по мере возможности, негативные последствия общемировых негативных тенденций на этой страны.

В этом смысле крайне важны заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на совещании, посвященном итогам первого квартала текущего года. По словам главы государства, ВВП Азербайджана увеличился на 6,8 процента. Это действительно большое достижение в сложившихся, крайне сложных условиях, в период, когда даже экономики ведущих мировых держав сталкиваются с проблемами.

Судите сами. Совет экономических экспертов при правительстве Германии ("Совет мудрецов") существенно понизил свой экономический прогноз на текущий год из-за событий в Украине. Эксперты предполагают, что валовой внутренний продукт ФРГ в 2022 году вырастет лишь на 1,8 процента. В ноябре 2021-го они ожидали роста на 4,6 процента. И это - существенная коррекция экономических показателей ведущей европейской страны.

Идем далее. Российско-украинский конфликт может снизить рост мировой экономики в этом году на 1,3 процентного пункта. Об этом говорилось в анализе, проведенном Всемирной торговой организацией (ВТО). Исследование было опубликовано во вторник, 12 апреля, в преддверии презентации ежегодного прогноза ВТО по росту мировой торговли.

Как следует из модельных расчетов, глобальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2022 году вырастет лишь на 3,1 - 3,7 процента. Причинами, как указали в организации, станут рост цен на продукты питания и энергоносители, а также спад экспорта из России и Украины. "Бедные страны подвергнутся наибольшим рискам, потому что они тратят большую часть своего дохода на еду, чем более богатые страны. Это может иметь последствия для политической стабильности", - говорится в сообщении.

Я далек от мысли идеализировать ситуацию в экономике нашей страны. Тут есть над чем работать. Плюс, безусловно, на экономику Азербайджана влияли, влияют и будут влиять все те политико-экономические процессы, что происходят в мире. Но тем ценнее заслуги руководства Азербайджана, которое умудряется даже в столь сложных условиях мировой нестабильности, демонстрировать высокие показатели экономического развития.

Причем, что особенно важно, речь идет и о развитии ненефтяного сектора. По словам Президента Ильхама Алиева, наша ненефтяная экономика выросла более чем на 10 процентов. Рост ненефтяного промышленного производства превысил отметку в 18 процентов. Имеет место диверсификация экономики, снижение зависимости от нефтегазового сектора, снижение как его доли в ВВП, так и доли в экспорте.

Подчеркиваю все это потому, что на протяжении очень многих лет от зарубежных и местных экспертов разного уровня можно было слышать утверждение о том, что причина бурного экономического роста в нашей стране - нефтяной сектор. Все они оказались посрамлены. Азербайджан, сохраняя статус проверенного, надежного добытчика и экспортера "черного золота", застолбил за собой и место государства, играющего важнейшую роль в обеспечении Европы природным газом.

Плюс, в целом имеет место промышленный рост, крепнет продовольственная безопасность государства, его способность обеспечивать себя всем необходимым. Это то, что необходимо нам сегодня и завтра.

Кстати, о завтрашнем дне. Приведу еще одну важную цифру. Наш внешний государственный долг сократился. "Если сравнивать с апрелем прошлого года, то тогда наш внешний госдолг составлял 18 процентов от ВВП, а сейчас он составляет всего 12,5 процента. За год нам удалось сократить наш внешний долг более чем на 600 млн долларов", - заявил Президент Ильхам Алиев.

А министр финансов Самир Шарифов добавил, что продолжается работа по доведению соотношения внешнего долга к ВВП Азербайджана до 10 %. В условиях, когда ведущие мировые державы имеют трехзначные показатели внешнего долга к ВВП - это невероятный успех. Это показатель заботы руководства Азербайджана, Президента нашей страны о будущих поколениях наших сограждан. На них не будет висеть груз чудовищных долгов.

Это то, чем не может похвастаться ни одно из государств бывшего СССР. А ведь Азербайджан еще и тратит огромные средства на восстановление освобожденных территорий, строит аэропорты и дороги. Как в условиях таких громадных затрат и столь невероятно неблагоприятной мировой политико-экономической ситуации, сокращать внешний долг до мизера и демонстрировать завидные темпы роста экономики? - ответ на этот вопрос знает только Президент Азербайджана Ильхам Алиев, под руководством которого и достигаются поистине невероятные успехи.