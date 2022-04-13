Сегодня в Азербайджане достаточный запас продовольствия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов 12 апреля на совещании под председательством Президента Ильхама Алиева, посвященном итогам первого квартала этого года.

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