Азербайджан привержен принципам ООН

Азербайджан всегда был привержен принципам ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции ООН в Университете ADA в Баку.

"Азербайджан всегда был привержен установлению мира, укреплению дипломатических отношений с другими странами и Уставу ООН", - сказал Байрамов.

Сегодняшняя конференция проходит в рамках мероприятий в связи с празднованием 30-летия со дня вступления Азербайджана в ООН, отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что в этом году в Университете ADA прошла конференция по симуляции модели Движения неприсоединения (ДН).

Байрамов также добавил, что Азербайджан уделяет первостепенное внимание инициативам в рамках Движения неприсоединения.