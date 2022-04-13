ООН надеется на сотрудничество с Азербайджаном в вопросах установления мира

ООН надеется на дальнейшее сотрудничество с Азербайджаном в вопросах установления мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в среду резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на симуляции конференции ООН в Университете ADA в Баку.

По ее словам, ООН и Азербайджан совместно движутся к достижению Целей устойчивого развития.

Она отметила, что этот год является важнейшим в отношениях между всемирной организацией и Азербайджанам в связи с празднованием 30-летия со дня вступления страны в семью ООН.

В связи с этим весь 2022 год будут проходить различные мероприятия, одним из которых является сегодняшняя конференция, добавила Андреева.

Резидент-координатор также рассказала о глобальных проблемах, таких как нехватка продовольствия, безработица, что, по ее словам, является повесткой дня в достижении Целей в области устойчивого развития.

"Содействие установлению мира является одним из основных принципов ООН, и мы надеемся на продолжение дальнейшего успешного сотрудничества с Азербайджаном в этой области", - сказала Андреева.