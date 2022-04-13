Источник: Агентство международной информации Trend

Защита свободы совести и развитие высшего религиозного образования в Азербайджане постоянно находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева.

Участие Президента Ильхама Алиева в открытии нового здания Азербайджанского института теологии свидетельствует о его уважении и заботе о наших духовных ценностях, религии. Азербайджанский институт теологии со дня своего создания находится под опекой государства. Основная цель института - подготовка религиозных деятелей, свободных от суеверий.

Об этом сказал в интервью Trend ректор Азербайджанского института теологии Агиль Ширинов, передает Day.Az.

"Все мы были свидетелями кровавых событий на Ближнем Востоке на религиозной почве и на почве сектантства. К сожалению, в этих событиях используется религиозный фактор. Радикальные толкования, не соответствующие истокам нашей религии, используются для того, чтобы сбить людей с толку. К сожалению, это горькая реальность некоторых стран Востока. Чтобы этого не допустить, обязательно необходимо религиозное образование, основанное на научных источниках. Необходимо религиозное образование с учетом специфических особенностей каждой страны. Иногда мы видим слабость национального самосознания у некоторых людей, которые получают религиозное образование за рубежом. Для них все более важными становятся религиозные интересы страны, в которой они учатся.

Обучение наших студентов в Азербайджанском институте теологии имеет важное значение для правильного понимания религии, учета нашей местной специфики. В нашем институте таким вопросам уделяется особое внимание. Мы стараемся преподавать ислам и другие религии нашим студентам такими, какие они есть", - сказал Ширинов.

Ректор отметил, что религиозная дискриминация встречается и в западных странах.

"Но мы являемся свидетелями исторически толерантной среды в нашей стране. В Азербайджане живут люди разных религий, этносов, и между ними не было никаких религиозных и этнических проблем. Как подчеркнул Президент Азербайджана, толерантность - это наш образ жизни. Сегодня в Азербайджане свободно проживают представители разных религий. Ни о какой дискриминации в их отношении не может быть и речи. Наоборот, они всегда окружены заботой нашего государства. Ежегодно государство выделяет финансовую помощь различным религиозным конфессиям.

Наглядным примером того значения, которое Азербайджанское государство придает духовным ценностям, являются наши мечети и храмы, построенные и восстановленные на освобожденных от оккупации территориях. Отстраиваются заново мечети, разрушенные армянами. В Шуше ремонтируются мечети, планируется строительство новой мечети. Хотел бы также особо отметить исключительную деятельность Фонда Гейдара Алиева, осуществляемую на освобожденных от оккупации территориях. Фонд уделяет особое внимание восстановлению храмов на освобожденных от оккупации территориях", - сказал Ширинов.