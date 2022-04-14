Представитель германского фонда выполняет заказ "партии войны"

Недавно представитель германского Фонда им. Фридриха Эберта на Южном Кавказе Феликс Хетт опубликовал статью "Расколотый Кавказ. Война России против Украины потрясла Азербайджан, Армению и Грузию, но не изменила их пути развития". В статье есть моменты, мимо которых пройти невозможно. Автор демонстрирует полное незнание предмета и предвзятость, делая невообразимые выводы и проводя бессмысленные параллели. Создается впечатление, что он попросту проспал 44-дневную войну и черпает все свои тезисы из армянских даже не СМИ, а соцсетей.

Отметим, что Фонд имени Фридриха Эберта является старейшим политическим фондом Германии, который, как утверждается на сайте организации, владеет богатыми социал-демократическими традициями со дня своего основания в 1925 году. Фонд носит имя первого президента Германии, избранного демократическим путем.

Как пишет Хетт, "власть в Баку считает, что благодаря войне 2020 года удалось "решить" конфликт вокруг Нагорного Карабаха: после 44 дней ожесточенных боев большая часть территории, ранее контролируемой Арменией, отошла Азербайджану. Несмотря на грубое нарушение международного права, поддерживаемая Турцией захватническая война не стала объектом международных санкций. Возможность прекращения поставок энергии из Азербайджана в ЕС не рассматривалась даже в период активных боевых действий. Импорт нефти из этой страны в ЕС составляет почти пять процентов. Трансадриатический газопровод, по которому может поступать газ из Азербайджана в Италию, был построен во время войны. Это, вероятно, укрепило веру Москвы в то, что международное сообщество смирится с изменением существующего статус-кво военным путем".

Прокомментировать этот поток бессознательного мы попросили доктора юридических наук, профессора, руководителя кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намика Алиева.

Наш собеседник отметил, что это уже вторая статья подобной направленности от этого Фонда, а значит, можно говорить о тенденции явной азербайджанофобии.

"Автор сомневается, что Баку, благодаря 44-дневной войне, удалось решить Карабахский конфликт. Т.е. он хочет сказать, что конфликт продолжается. Это он говорит при том, что и Азербайджан, и Республика Армения, подписав Трехстороннее заявление от 9/10 ноября 2020 года, говорят о делимитации и демаркации границы, а также подготовке мирного договора. Армянская сторона ни в одном из своих заявлений не упоминает пресловутую "Нагорно-Карабахскую Республику", обсуждается восстановление коммуникаций. При всем при этом намекая на незавершенность конфликта, автор подпитывает иллюзиями реваншистские круги в Республике Армения, тех, кто, игнорируя международное право, продолжает жить территориальными претензиями к соседям. Очевидно, представитель Фонда Фридриха Эберта выполняет заказ "партии войны", что противоречит объявленным задачам этого "фонда"", - сказал азербайджанский юрист.

По словам Алиева, автор статьи отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана, в то время, как она признана мировым сообществом, Организацией Объединенных Наций, а также самой Германией. И Азербайджан, и Республика Армения вошли в состав ООН в тех границах, в которых они находились в составе СССР. В этом контексте было бы уместно напомнить господину Хетту Декларацию Европейского Сообщества от 16 декабря 1991 года о руководящих принципах признания новых государств Восточной Европы и Советского Союза, подтверждающих среди прочего "уважение неприкосновенности всех границ, которые могут быть изменены только мирными средствами и по взаимному согласию", подчеркнул Намик Алиев.

Представителю Фонда Фридриха Эберта, по его мнению, не мешает также напомнить о заседании ЕС на уровне министров иностранных дел от 23 декабря 1991 года в Брюсселе, на котором было обсуждено положение в СССР и некоторых странах Восточной Европы. В принятом на этом заседании Заявлении "Двенадцати" о будущем статусе России и других бывших республик было подчеркнуто, что не будут признаваться государства, возникающие в результате агрессии. Этим Заявлением была признана и подтверждена легитимность границ Азербайджана и Республики Армения.

"В числе "Двенадцати" был, между прочим, и министр иностранных дел Германии. Докладчик ПАСЕ Дэвид Аткинсон отмечает, что "границы Азербайджана были признаны международным сообществом в тот момент, когда страна в 1991 году была признана независимым государством", "территория [которого] включала нагорно-карабахский регион". Хотелось бы знать, чем руководствуется представитель фонда в этой своей "мысли" и кем эта "мысль" финансируется.

Только вникните, в чем он пытается нас обвинять. 44-дневная война оказывается, была "захватнической" и наша страна, по его версии, должна была подвергнуться санкциям! Автор считает, что Азербайджан, освобождая свои признанные мировым сообществом территории в соответствии с Уставом ООН и выполняя 4 резолюции Совета Безопасности ООН, "грубо нарушил международное право"!? Но этого мало! Он назвал священную для Азербайджанского народа войну по освобождению своих территорий "захватнической войной"! Этот термин не употребляется применительно ко Второй карабахской войне даже в реваншистских кругах Армении и среди армянской диаспоры. Это прямое оскорбление азербайджанского народа, среди сыновей которого не было зарегистрировано ни одного случая дезертирства, тогда как Республика Армения признала десятки тысяч дезертиров в армянских вооруженных силах", - подчеркнул наш собеседник.

Претензии по поводу газопровода, по мнению азербайджанского юриста, говорят о том, что автор вообще далек от того, что происходит не только на Южном Кавказе, но и в Европе. Да будет ему известно, что Трансадриатический газопровод был построен не за 44 дня войны. Вместо того, чтобы писать подобную ерунду, этому Феликсу Хетту следовало ознакомиться с 30-летней историей титанической работы Азербайджана над транснациональными проектами, последовательностью и целенаправленностью этого процесса, позицией многих европейских стран, препятствовавших этим проектам вопреки интересам народов Европы. Намик Алиев считает удивительным, как лицо, представляющее на Южном Кавказе Фонд Фридриха Эберта, может писать столь непрофессиональные, безответственные и предвзятые материалы.

"Сегодня Азербайджан лидер среди трех стран Южного Кавказа по всем показателям: и с точки зрения уровня экономического развития (более 70 процентов экономики региона приходится на Азербайджан), и с точки зрения политики. Азербайджан лидер Движения неприсоединения, по инициативе которого в последнее время Генеральная ассамблея ООН обсудила жизненно важные для человечества проблемы. Однако представитель германского Фонда почему-то ничего об этом не слышал. Считаю, что соответствующие структуры Азербайджана должны обратить внимание на неоднозначную деятельность Фонда Фридриха Эберта и его представительства на Южном Кавказе, а Феликс Хетт безусловно должен быть включен в "черный список" МИДа", - резюмировал профессор АГУ.

Лейла Таривердиева