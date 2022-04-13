https://news.day.az/politics/1452844.html Эльман Рустамов назначен на новую должность
Эльман Рустамов назначен на новую должность
Эльман Рустамов назначен советником премьер-министра Азербайджана.
Как передает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.
Эту информацию подтвердили Trend в пресс-службе Кабинета министров.
Отметим, что накануне Эльман Рустамов был освобожден от должности члена правления Центрального банка Азербайджана.
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