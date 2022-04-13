Эльман Рустамов назначен на новую должность

Эльман Рустамов назначен советником премьер-министра Азербайджана.

Как передает Day.Az, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Али Асадов.

Эту информацию подтвердили Trend в пресс-службе Кабинета министров.

Отметим, что накануне Эльман Рустамов был освобожден от должности члена правления Центрального банка Азербайджана.