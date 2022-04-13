Политика Президента Ильхама Алиева оказалась единственно верной и дала конкретный результат

12 апреля под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала 2022 года.

Выступая на совещании с речью, глава государства, в частности, отметил, что Азербайджан продолжил контакты, активное сотрудничество с международными организациями, и ведущие международные организации мира приняли новые реалии.

"Более интенсивный характер после войны приобрели наши контакты с Европейским союзом. Европейский союз тоже принял реалии постконфликтного периода. По инициативе президента Совета Европейского союза господина Шарля Мишеля в декабре и апреле состоялись трехсторонние встречи. О них сообщалось, не хочу долго говорить об этом. Однако, конечно, и эксперты, и азербайджанская общественность увидели, что в итоговом коммюнике нет названия "Нагорный Карабах", и это естественно, потому что Азербайджан возражал против этого. Нет и слова "конфликт". Это тоже естественно, потому что конфликта нет, он урегулирован. Сейчас Европейский союз занимается нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией, и эти вопросы обсуждались на последней апрельской встрече - встрече, проведенной 6 апреля. Как вам известно, для нормализации связей между двумя странами Азербайджан представил предложение, состоящее из пяти принципов, и армянская сторона положительно отнеслась к данному предложению, эти заявления уже были сделаны до Брюссельской встречи. А на Брюссельской встрече я просто хотел еще раз прояснить это для себя и выяснил, что Армения принимает пять принципов. Таким образом, территориальная целостность Азербайджана принимается, и Армения отказывается от территориальных претензий к Азербайджану. То есть, если эти пять принципов принимаются - это подтвердилось на апрельской встрече, - то данные вопросы являются составной частью этих пяти принципов. Это очень позитивный факт и, считаю, основное условие для нормализации двусторонних связей. Договорились создать рабочие группы как в связи с границей, так и с подготовкой мирного договора. Как вам известно, на днях между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении состоялся первый, считаю, в новой истории, возможно, за последние 30 лет телефонный разговор. Мы позитивно оцениваем и это", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как сказал в среду Trend политический аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, прошедшая в Брюсселе встреча показала, что последовательная политика, проводимая Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в итоге оказалась не просто правильной, а единственно верной, и дала конкретный результат, передает Day.Az.

"Препятствием для мира, безопасности и конструктивного сотрудничества в регионе была позиция официального Еревана, который всячески саботировал выполнение всех договоренностей по мирному урегулированию. Очевидно, сегодня Никол Пашинян уже оказался в ситуации, когда успехи азербайджанской дипломатии и политики сделали бессмысленным дальнейшие проволочки. Будем надеяться, что Ереван уже в практическом плане начнет реализацию всех своих обязательств, невзирая на опасные и провокационные попытки армянской оппозиции помешать мирному процессу", - отметил Коротченко.

Политический аналитик подчеркнул, что все последнее время Азербайджан целенаправленно, последовательно и принципиально отстаивал необходимость выполнения Арменией своих обязательств по трехстороннему заявлению, а также по последующим договоренностям.

"Последовательная, системная работа азербайджанской дипломатии, жесткое пресечение всех провокаций - как политических, так и военных, апелляция к нормам международного права и неукоснительное соблюдение этих норм - фундаментально обоснованная позиция Азербайджана абсолютно со всех точек зрения. Точно так же как в свое время Азербайджан завоевал победу во второй Карабахской войне, сегодня мы видим, что на дипломатическом треке Армения вынуждена - хочет она того или нет - признавать существующие реалии", - сказал политический аналитик.

По мнению Коротченко, без разблокирования транспортных коммуникаций Армения может как государство получить различного рода проблемы, и в конечном итоге последствия для нее будут неблагоприятными.

"Рассчитываю, что наступает новая реальность - Армения встанет на путь разблокирования транспортных коммуникаций, подпишет мирный договор с Азербайджаном и закрепит на конституционном уровне и уровне других законодательных актов курс на мир и отказ от территориальных претензий. Мир и спокойствие на Южном Кавказе чрезвычайно важны для всех, включая и Россию. Приветствуем практическую реализацию Арменией всех обязательств, в результате которых, как мы рассчитываем, на Южном Кавказе теперь навсегда воцарится мир", - добавил он.