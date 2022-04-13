Президент Ильхам Алиев знает, как решать вопросы национального самоутверждения

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

В последние годы в мире наблюдалось и наблюдается немало кризисных ситуаций, которые стали следствием национальных, религиозных, территориальных противоречий. Тенденция свидетельствует о том, что поиск решений слишком затруднен, и все стороны, включая, так сказать, "полюс сильных", куда относятся и пять государств, обладающих правом вето в Совете безопасности ООН, не торопятся находить алгоритмы для решения затянувшихся проблем. Наоборот, чаще они сознательно идут на их обострение в и без того сложных ситуациях.

В одном из интервью национальным телеканалам Президент Ильхам Алиев признался, что когда впервые был избран во власть в 41 год, свято верил в то, что в мире действуют международные законы, что международные организации способствуют решению серьезных проблем и неурядиц. Но со временем он разубедился в своих надеждах на международное право и понял, что рассчитывать можно только на себя, на возможности своего народа и государства. Своеобразным ответом на ребус стала карабахская проблема и отношение к ней международного сообщества. В этом ключе Азербайджан выбрал единственно правильный путь. Позиция и видение Президента Ильхама Алиева были прозорливы и прагматичны, и все эти годы шла подготовка к достойному решению болезненной для нас проблемы территориальной целостности.

Последнее совещание с участием, скажем так, узкого кабинета правительства, на котором рассматривались итоги первого квартала текущего года, не обошлось без обсуждения вопросов, связанных с международным имиджем нашей страны. Национальные приоритеты в определенной мере корригируются с международной проблематикой. Хотим мы того или нет, любая страна, любое общество это часть мирового пространства. И в данном случае надо соизмерять свои возможности с теми тенденциями, которые присутствуют в международной практике. Поэтому необходимо всегда выводить такие расчеты, такие парадигмы, которые не приносили бы вреда и гармонично вписывались в контекст международных усилий. В этом плане, на мой взгляд, Азербайджан демонстрирует очень успешную модель позиционирования, когда решаются внутренние вопросы, и страна при этом вносит вклад в реализацию международных программ и проектов, действует в рациональном режиме, с тем, чтобы выполнять задачи в контексте и внутренней, и внешней повестки.

Больше всего головной боли доставляют странам и народам капризы и шалости сильных государств, которые часто сознательно задерживают решение наболевших проблем. Мы все помним, насколько мировое сообщество было безразлично к горю и страданиям азербайджанского народа, к факту оккупации Арменией территорий соседнего государства. И когда дело доходило до конкретики, открыто и однозначно признавалась территориальная целостность Украины, Грузии, Молдовы, а проблемы Азербайджана оставались незамеченными и затушевывались. Конечно, это не могло не вызывать обратной реакции со стороны политической элиты и общества Азербайджана. Поэтому на последнем совещании Президент Ильхам Алиев говорил о том, что мы не просто должны, мы обязаны полагаться только на себя.

Да, только на себя и на верных союзников, которые не подводят, всегда говорят конкретно "да" или "нет" в разрезе актуальных задач. Когда нет конкретного ответа, это уже лицемерие, которым увлекаются сильные государства. Им, видимо, доставляет удовольствие видеть, как мучаются другие народы, оставаясь наедине со своими тяжелыми проблемами в то время, как международное право, положения различных конвенций, общепринятых правовых актов дают исчерпывающие ответы на вопросы, как нужно действовать, кого приструнить и кого заставить выполнять обязательства.

Когда мы говорим, что должны полагаться на себя, на свою армию и свою экономическую мощь, я более чем убежден, что основой такого подхода являются видение Президента Ильхама Алиева, его концепция развития государства, ранжирование приоритетов. При обсуждении итогов квартала, полугодия или года глава государства в плане государственных программ, достигнутых успехов и результатов всегда дает свое видение того, как необходимо воспринимать наши усилия в спектре глобальных задач и проблем.

Сегодня мы видим, как западные страны, США, Евросоюз увлечены происходящим в Украине. Туда максимум внимания, максимум поставок, максимум идеологической, политической и прочей поддержки. К нам же за годы армяно-азербайджанского конфликта было подчеркнуто нейтральное отношение, если не сказать наплевательское. И Президент, и наши представители в ООН и других структурах ставили вопрос ребром, чтобы услышать хоть какую-то реакцию, понять, каково отношение у всех этих центров и организаций к нашей проблеме. Нелицеприятная история Минской группы ОБСЕ однозначно свидетельствует о том, что этот международный институт, работавший по мандату сначала Генерального секретаря ООН, затем - ОБСЕ и далее существовавший в формате сопредседателей, фактически торпедировал усилия Азербайджана. Этот же институт выгораживал виновницу конфликта и войны, обострения на Южном Кавказе в целом - Армению.

Грамотная, последовательная работа, которую на протяжении тридцати лет вел Президент Ильхам Алиев, являет собой блестящий образец того, как нужно наращивать экономическую мощь и обороноспособность страны, как снабжать армию необходимой техникой и технологиями, чтобы решить вопросы национального самоутверждения, защиты рубежей, а главное - чтобы наработать запас прочности для предотвращения дальнейших поползновений внешних акторов.

Что касается итогов первого квартала, то мы видим растущие коэффициенты. Конечно, мировой кризис не обходит стороной и интересы нашего государства, о чем неоднократно говорил Президент страны. Но меры принимаются. После освобождения территорий, мы уже засеиваем пригодные для сельскохозяйственного использования земли. Глава государства подчеркивал, что говорил о том, что мы должны стараться сократить зависимость от внешних поставок. Это касается зерна, других культур, важных для нашего внутреннего рынка. Отчеты об итогах квартала позволяют говорить о том, что все работы ведутся на грамотной, концептуальной основе. Если мы хотим сократить зависимость от импорта, насыщать внутренний рынок, решать задачи повышения социального тонуса, мы должны задавать такие тренды в экономике, которые будут реально работающими.

Мы еще раз убедились в том, что задачи, которые ставит глава государства перед Кабинетом министров, министерствами и ведомствами, выполнимы и имеются все предпосылки к тому, чтобы в скором времени обеспечить полностью и продовольственную, и энергетическую безопасность страны, кооперируя при этом возможности с соседями. Все это вопросы нашего национального иммунитета, которые должны быть обеспечены на высоком уровне. Ключ от решения этих проблем находится в руках нашего народа. Президент, который наделен полномочиями и четыре года назад в очередной раз получил вотум доверия от народа, знает, что нужно делать, чтобы в будущем у нас не было уже болевых точек и слабых звеньев.