В Баку проголосовали за президента Франции

Посольство Франции в Азербайджане поделилось результатами голосования в рамках первого тура президентских выборов на избирательном участке, организованном в дипмиссии в Баку, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на посольство.

По его данным, число зарегистрированных в посольстве избирателей составило 189, в то время как фактических - 101.

За действующего президента Эмманюэля Макрона на избирательном участке в посольстве Франции в Баку проголосовали 34,34 процента избирателей, а за председателя партии "Национальное единство" Марин Ле Пен - 8,08 процента.

10 апреля во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Избиратели голосовали за 12 кандидатов. Оба кандидата прошли во второй тур президентских выборов, который состоится 24 апреля.