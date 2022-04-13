Армения де-факто признала, что весь Карабах является территорией Азербайджана

Встреча в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве президента Совета ЕС Шарля Мишеля, возможно, является самой успешной встречей под эгидой ЕС за последнее десятилетие. Лидеры Азербайджана и Армении дали ясно понять, что хотели бы раз и навсегда урегулировать все разногласия, что в итоге трансформируется в итоговый мирный договор.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза, комментируя состоявшееся под председательством Президента Ильхама Алиева совещание, посвященное итогам первого квартала 2022 года.

Как сообщил наш собеседник, армянская сторона согласилась с базовыми принципами по нормализации отношений, которые предложил Азербайджан.

"По итогам прошедших переговоров в Брюсселе лидеры двух стран поручили министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам. Также стороны договорились о создании двусторонней комиссии по делимитации границ Азербайджана и Армении, перед которой будет поставлена задача обеспечения безопасности и стабильности вдоль границы. Мы приближаемся к историческому моменту, когда армяно-азербайджанский конфликт может быть окончательно урегулирован. Надеюсь, что границы Армении с Турцией и Азербайджаном в скором времени откроются. Это придаст импульс экономическому росту и притоку инвестиций, а также обеспечит процветание и стабильность в регионе", - заявил он.

Экс-посол США в Азербайджане отметил важную роль, которую сыграл ЕС в лице Шарля Мишеля.

"Наличие ещё одного посредника после второй Карабахской войны, коим стал ЕС, является положительным моментом. Считаю, что Франция и США должны предпринять больше усилий для установления мира между Азербайджаном и Арменией, перехода оставшихся территорий Карабаха под контроль Азербайджана и обеспечения безопасности для Армении", - полагает бывший сопредседатель МГ ОБСЕ от США.

По прогнозу Брайзы Азербайджан и Армения вскоре смогут перейти к переговорам в двустороннем формате без каких-либо посредников.

"Об этом говорит стремление Ильхама Алиева и Никола Пашиняна достичь мирного соглашения. Примечательным стало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, который сказал: "Для нас вопрос Нагорного Карабаха - вопрос не территории, а прав". Это заявление можно интерпретировать как косвенное признание территориальной целостности Азербайджана. То есть Армения устами главы МИД официально подтверждает, что весь Карабах действительно является территорией Азербайджана", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов