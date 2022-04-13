В азербайджанской армии выбирают лучшего снайпера

Согласно плану боевой подготовки на 2022 год, в азербайджанской армии проводятся состязания на звание "Лучший снайпер".

Как сообщает Day.Az в среду со ссылкой на минобороны, в ходе состязаний, состоящих из 6 этапов, военнослужащие демонстрируют свои способности в эпизодах "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и при выполнении других огневых задач.

Основной целью проведения состязаний является проверка уровня подготовки военнослужащих и определение лучшего снайпера в азербайджанской армии.

Состязания продлятся до 15 апреля.