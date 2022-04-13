В результате экономической политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, реализуются все поставленные задачи

Накануне под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное итогам первого квартала этого года. Несмотря на глобальные шоки, азербайджанская экономика за прошедший квартал смогла сохранить быстрые темпы роста. В первом квартале ВВП повысился на 6,8 процента. Ненефтяная экономика выросла на более чем 10 процентов. Внешний государственный долг сократился. В апреле прошлого года внешний государственный долг составлял 18 процентов ВВП, в настоящее время - всего 12,5 процента. За год Азербайджан снизил внешний долг примерно на более чем 600 миллионов долларов.

Международное сообщество приняло постконфликтные реалии с политической точки зрения, интерес к Азербайджану еще более возрос. Этот интерес проявляется в крупных инвестиционных проектах. Только за три месяца текущего года был заложен фундамент двух электростанций по возобновляемой энергии.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент), экономист Вугар Байрамов, итоги первого года постконфликтного периода дают основание говорить о том, что в результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым экономической политики реализуются все поставленные задачи, передает Day.Az.

Он отметил, что повышение минимальной заработной платы в начале этого года и заработной платы работников государственного сектора также повлияло на размер среднемесячной заработной платы по стране.

"Среднемесячная заработная плата в январе-феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась на 11 процентов и составила 768,3 маната. Численность наемных работников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 3,6 тысячи человек, или на 0,2 процента и составила 1682,1 тысячи человек, из которых 902,5 тысячи работают в государственном, 779,6 тысячи - в негосударственном секторах. За первые три месяца этого года экспорт превысил импорт на 5,1 миллиарда долларов, что способствовало возникновению большого положительного сальдо во внешнеторговом балансе", - сказал он.

Депутат отметил, что рост цен, наблюдаемый на мировом рынке за указанный период, не обошел стороной и азербайджанский потребительский рынок. В январе-марте 2022 года индекс потребительских цен по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 112,2 процента, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - 117,0 процента, непродовольственным товарам - 106,2 процента, платным услугам населению - 110,1 процента. В марте этого года индекс потребительских цен составил 101,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем и 112,1 процента - по сравнению с мартом прошлого года. Он добавил, что за отчетный период борьба с инфляцией усилилась, предпринимателям уже предлагаются новые механизмы стимулирования.

"В целом итоги первого квартала текущего года свидетельствуют о продолжающейся тенденции роста экономики Азербайджана. Если в 2021 году ВВП вырос на 5,6 процента, то за первые три месяца текущего года этот рост составил 6,8 процента. Повышение темпов экономического роста в Азербайджане на фоне дефицита валюты у ряда основных торговых партнеров позволяет дать позитивную оценку итогам первого квартала года", - сказал Байрамов.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, в течение первого квартала 2022 года Азербайджан успешно развивался во всех сферах, в том числе в сфере социально-экономического развития.

Она отметила, что за это время экономика Азербайджана сохранила темпы роста.

"Повышение ВВП на 6,8 процента является большим достижением в постпандемический период. Наряду с этим, наблюдался рост во всех сферах нашей экономики. Ненефтяная экономика выросла на более чем 10 процентов, промышленное производство - на четыре процента, ненефтяное промышленное производство - на более чем 18 процентов, внешнеторговый оборот - на более чем 60 процентов. Наряду с этим, отмечен рост объема инвестиций в ненефтяную экономику Азербайджана. В январе-марте этого года объем средств, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 10,1 процента", - сказала Гусейнова.

Депутат добавила, что Азербайджан успешно завершил первый квартал этого года и в социальной сфере, была продолжена реализация социально-направленных проектов.

"В частности, были обеспечены социальные выплаты членам семей шехидов, инвалидам войны, участникам войны. 93 тысячам уникальных адресатов было назначено 103 тысячи социальных выплат. Приняты меры по трудоустройству 11 тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны. Половина из них привлечена к программе самозанятости, и для них обеспечены условия для создания небольшого семейного хозяйства. В первом квартале этого года были предоставлены 200 квартир, до конца года планируется предоставить еще 1500 квартир. Фактором, способствующим реализации всех этих мер, является экономическое развитие Азербайджана. В результате целенаправленной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, наша экономика продолжает свое развитие", - сказала Гусейнова.