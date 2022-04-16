Армянский минный террор не должен остаться безнаказанным

Автор: Ибрагим Алиев

В начале апреля перед Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, в Баку состоялась международная конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития". Целью конференеции, в которой приняли участие 150 делегатов из 34 стран, стало рассмотрение возможностей применения технологических и методических новинок, обмен передовым опытом в области разминирования. Конечно же, внимание было уделено армянскому минному террору, учиненному на освобожденных территориях Азербайджана.

Несмотря на то, что мир выражает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования, к сожалению, до сих пор никто не оказал должного давления на Армению. Армянский минный терроризм, продолжающийся по сегодняшний день против мирного населения Азербайджана, не осуждается мировым сообществом. Периодически появляются штатные заявления, однако никто так и не оказал необходимого давления на страну-агрессора, что дает ей свободу пропагандировать ненависть по отношению к азербайджанцам.

Вызывает также удивление, что международные доноры не принимают участие в восстановительных работах в Азербайджане, но при этом все чрезмерно озадачены ситуацией в Украине. Конечно, Украине необходима будет помощь, и наша страна поддерживает данные инициативы, но почему-то к восстановлению Карабаха нет такого же должного внимания. Политика двойных стандартов во всей "красе"?

Давно пора уже отреагировать должным образом на минный террор, устроенный Арменией на освобожденных территориях Азербайджана. Простыми заявлениями, с которыми периодически выступают в ЕС проблему не решить. Да, ЕС говорит, что 80% жертв взрывов мин в мире составляют мирные жители, в том числе дети, что необходимо предотвращать установку новых мин, но пока на Армению не будет оказано давление в виде, например, санкций, содержать мир на Южном Кавказе будет очень сложно.

Общеизвестно, что освобожденные от оккупации земли Азербайджана являются одними из самых заминированных территорий в мире. С 10 ноября до сегодняшнего дня от мин очищено более 25 тысяч гектаров территорий Азербайджана, на которых обнаружено и обезврежено более 55 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. Согласно последним данным ANAMA, за прошедшую неделю в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах были обнаружены 106 противопехотных мин, 141 противотанковая мина и 156 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). Сообщается, что от мин и НРБ очищено 237 га территории. И это лишь малая часть.

Армяне за время оккупации азербайджанских территорий установили на них миллионы мин. Вместо того, чтобы сажать деревья, они устанавливали мины. В результате взрывов погибли и пострадали как военные, так и мирные жители. Жертвами минного террора в Азербайджане стали более 3000 человек.

Отступая, армяне минировали все, что можно, бессистемно и не составляя никаких схем. Каждая новость о подрыве на мине азербайджанского военнослужащего или мирного жителя сегодня встречается в армянском сегменте соцсетей бурным ликованием - "цель достигнута". Тотальное минирование - это своеобразное оружие возмездия армянской стороны, жалко и трусливо действовавшей против армии и всегда храбрившейся перед безоружными.

Наиболее наглядным примером армянского минного террора стал взрыв мины в селе Дашалты, произошедший 9 декабря 2021 года. В тот день погибли 2 человека. Согласно расследованию, проведенному ANAMA, эта трагедия произошла в результате взрыва мины-"сюрприза", установленной армянами - под противопехотную мину была подложена противотанковая мина, что вызвало более сильный взрыв и привело к гибели людей.

Чудовищным и преступным в минной трагедии в Дашалты являлся факт того, что 2 мины (противопехотная и противотанковая) были установлены друг на друге. Этой зловещей комбинацией армяне хотели увеличить радиус поражения и мощность взрыва, чтобы те, кто наступят на нее, непременно погибли. Такая комбинация мин обычно используется во время диверсий и террористических актов.

Причем Азербайджан сталкивается с подобным терроризмом на фоне неоднократных предложений, поступивших от Баку, подписать с Ереваном мирный договор, разблокировать коммуникации, что даст Армении возможность возродить свою экономику. Ее граждане просто будут лучше жить. Однако, мы видим обратное - попытки затянуть подписание договора, делимитацию и демаркацию, открытие Зангезурского коридора, реваншизм, постоянные диверсии и закладку новых мин.

Как мы сегодня видим, рассчитывать на совесть противника или на его ответственность перед выполнением требований международного законодательства не стоит. Карты минных полей с самого начала были выбраны инструментом шантажа и давления на победителя. Таким образом Армения пытается помешать возвращению азербайджанцев в свои законные дома, что восстановит долгожданный мир на освобожденных территориях. Еревану, который жаждет реванша, нужна лишь военная напряженность в регионе, и это не новая политика, проводимая армянскими властями. Какое бы правительство ни было в Армении, мирные жители Азербайджана всегда были мишенью для армянских войск, диверсантов и террористов. Это мы увидели в Ходжалы, во время бомбардировок Гянджи и Барды. Ведь далеко не секрет, что национальная идеология Армении основана на ненависти к Турции и Азербайджану.

Предоставление неточных карт, установка противотанковых мин, например, в лесах и горных массивах, куда не может заехать тяжелая техника, лишний раз доказывают, что Армения осуществляет минный террор на государственном уровне. За каждую потерянную из-за мин человеческую жизнь, за каждого покалеченного, потерявшего здоровье несет ответственность армянская сторона. И она за все ответит.

Несмотря на все усилия армянской стороны, рано или поздно Азербайджан решит эту проблему. Азербайджанцы вернутся в свои дома. Мы не устанем поднимать вопрос минного шантажа Армении перед международными организациями и правозащитными структурами. Азербайджан ожидает более активной поддержки со стороны международных организаций, в частности, от ООН, для разминирования своих территорий. Тем более, что международное право дает для этого все основания. Работа в этом плане идет вполне успешно и мировое сообщество должно ввести санкции по отношению к Армении за этот минный террор. Просто слов мало. Минные поля - это последнее оружие проигравшей войну страны, и она старается за него держаться, не понимая, на что обрекает себя.