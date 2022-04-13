https://news.day.az/politics/1453010.html Премьер-министр Албании посетит Азербайджан
Премьер-министр Албании посетит Азербайджан
Премьер-министр Албании Эди Рама на этой неделе посетит Азербайджан и Турцию, сообщает Day.Az со ссылкой на албанские СМИ.
В ходе визита Эди Рама встретится с премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и другими высокопоставленными официальными лицами.
В Турции премьер-министр Албании также встретится с представителями TUBITAK.
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