Премьер-министр Албании посетит Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама на этой неделе посетит Азербайджан и Турцию, сообщает Day.Az со ссылкой на албанские СМИ.

В ходе визита Эди Рама встретится с премьер-министром Али Асадовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и другими высокопоставленными официальными лицами.

В Турции премьер-министр Албании также встретится с представителями TUBITAK.