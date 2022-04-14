Внесено предложение о включении минной проблемы в число целей программы ООН

Международные эксперты призвали включить минную проблему в Программу устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве 18-й цели, передает Day.Az со ссылкой на pressclub.ch.

Отметим, что данный вопрос был внесен в повестку дня на конференции "Путь, ведущий к обезвреживанию мин в Азербайджане: международный призыв" в Женевском пресс-клубе.

Мероприятие, посвященное Международному дню предупреждения минных угроз, было организовано Международным институтом права и развития (İRDG), обладающим основным консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН (ECOSOC).

В ходе обсуждений участники панели коснулись такого важного момента, как долгосрочное воздействие мин на осуществление Целей устойчивого развития на освобожденных от оккупации тернриториях Азербайджана. Эксперты ООН отметили, что Программа устойчивого развития ООН содержит 17 целей, и подчеркнули важнось включения в документ минной проблемы в качестве 18-й цели.

С обсуждениями можно ознакомиться по ссылке: https://pressclub.ch/the-path-to-eradicate-landmines-in-azerbaijan-an-international-challenge/