Day.Az поздравляет Международную ассоциацию Израиль-Азербайджан с 15-летием

12 апреля исполнилось 15 лет со дня создания Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

Коллектив редакции Day.Az от всей души поздравляет членов "АзИз" и желает им успехов в дальнейшей деятельности.

12 апреля 2007 года в Тель-Авиве прошел учредительный съезд Международной ассоциации Азербайджан-Израиль "АзИз". С этого момента ассоциация официально стала общественной организацией выходцев из Азербайджана, ныне проживавших в Израиле.

За эти годы ассоциация "АзИз" окрепла и расширилась, прошли два ее съезда. На втором съезде в 2012 году новым председателем "АзИз" был избран Лев Спивак. Основатель "АзИз" Иосиф Шагал был назначен послом Израиля в Беларуси и покинул пост главы этой ассоциации.

Сегодня отделения ассоциации действуют в девяти городах Израиля.

Также активно работают Правление и Общественный совет ассоциации, куда входят, согласно своему статусу, "аксакалы", ветераны, общественные деятели, заслуженные представители научно-технической и культурной интеллигенции, своим трудом и деятельностью вносящие вклад в развитие Азербайджанской Республики и Государства Израиль.