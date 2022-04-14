Премьер Албании прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Премьер-министр Албании Эди Рама 14 апреля прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Албании был выстроен почетный караул.

Эди Раму в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.