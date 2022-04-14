Чавушоглу о нормализации отношений Азербайджана и Армении

Турция поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, предпринимаются шаги по формированию взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией.

"Необходимо достичь договоренности по созданию совместной пограничной комиссии и предложенному Азербайджаном мирному соглашению. Мы поддерживаем эти процессы. Для процветания Южного Кавказа необходима нормализация отношений стран региона", - сказал Чавушоглу.