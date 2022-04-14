https://news.day.az/politics/1453196.html Чавушоглу о нормализации отношений Азербайджана и Армении
Чавушоглу о нормализации отношений Азербайджана и Армении
Турция поддерживает нормализацию отношений Азербайджана и Армении.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, предпринимаются шаги по формированию взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией.
"Необходимо достичь договоренности по созданию совместной пограничной комиссии и предложенному Азербайджаном мирному соглашению. Мы поддерживаем эти процессы. Для процветания Южного Кавказа необходима нормализация отношений стран региона", - сказал Чавушоглу.
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