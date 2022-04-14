Эксклюзивный репортаж из Дома Азербайджана в городе Ататюрка

Очередной выпуск программы "Родина не далеко" Diaspor TV подготовлен из Дома Азербайджана, находящегося в греческом городе Салоники.

Как сообщили Day.Az из Государственного комитета по работе с диаспорой, в Доме Азербайджана, функционирующем при Обществе греческо-азербайджанской дружбы "Гала", возглавляемом Рашидом Мамедовым, часто проходят встречи наших соотечественников, проживающих в Салониках и окрестных городах, а также представителей дружественных народов. Здесь совместно отмечаются национальные праздники Азербайджана, наши знаменательные даты, пропагандируются азербайджанская культура, история, обычаи и традиции.

Программа "Родина не далеко", автором и ведущей которой является Василя Вахидгызы, вот уже 4 года транслируется также в эфире Общественного TV.

Отметим, что Салоники - город, где родился основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

С программой можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5lDAAusQ4Cc