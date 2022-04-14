Эксклюзивный репортаж из Дома Азербайджана в городе Ататюрка - ВИДЕО
Очередной выпуск программы "Родина не далеко" Diaspor TV подготовлен из Дома Азербайджана, находящегося в греческом городе Салоники.
Как сообщили Day.Az из Государственного комитета по работе с диаспорой, в Доме Азербайджана, функционирующем при Обществе греческо-азербайджанской дружбы "Гала", возглавляемом Рашидом Мамедовым, часто проходят встречи наших соотечественников, проживающих в Салониках и окрестных городах, а также представителей дружественных народов. Здесь совместно отмечаются национальные праздники Азербайджана, наши знаменательные даты, пропагандируются азербайджанская культура, история, обычаи и традиции.
Программа "Родина не далеко", автором и ведущей которой является Василя Вахидгызы, вот уже 4 года транслируется также в эфире Общественного TV.
Отметим, что Салоники - город, где родился основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
С программой можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=5lDAAusQ4Cc
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