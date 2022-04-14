В Азербайджане свобода совести обеспечивается на высоком уровне

В Азербайджане равное отношение ко всем религиозным конфессиям обеспечивает высокий уровень свободы совести. Каждый в Азербайджане свободен в своих религиозных убеждениях. Это основа наших отношений государства и религии.

Об этом сказал Trend заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сиявуш Гейдаров, передает Day.Az.

По его словам, армяне хотели преподнести миру конфликт в Карабахе как столкновения между мусульманами и христианами, чтобы заручиться поддержкой стран Запада.

"Однако информирование Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мировой общественности и ведущих СМИ, а также наличие в нашей стране межконфессиональной солидарности обрекли эти попытки армян на провал. В настоящее время бытует мнение о кризисе духовности в мире. Стратегия солидарности, созданная Азербайджаном в данный период, может стать дорожной картой для выхода из этого кризиса", - сказал Гейдаров.