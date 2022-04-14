Армяне бесчеловечно обращались с азербайджанскими военными во время второй Карабахской войны

По меньшей мере, семеро азербайджанских военных подверглись пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению со стороны армянских вооруженных сил в период второй Карабахской войны.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете, подготовленном Госдепартаментом США.

В отчете говорится, что три случая жестокого обращения были засняты на видео.

"В одном из случаев жестокое обращение могло привести к смерти подвергавшегося ему лица. Систематические избиения, отказ в медицинской помощи и других основных потребностях, жестокость и унижение, описанные свидетелями или заснятые на видео, представляют собой серьезное нарушение Женевских конвенций армянскими вооруженными силами", - говорится в отчете.

Госдеп подчеркивает, что нарушение запрета на пытки - серьезное преступление и по Уголовному кодексу самой Армении.

В том же отчете говорится, что в восьми видеороликах отображено надругательство над телами погибших азербайджанских солдат и мародерство в отношении их имущества со стороны армянских военнослужащих.

Также Госдеп США отмечает наличие видеосвидетельств о том, что армянские военнослужащие казнили двух раненых азербайджанских солдат.

В отчете говорится о том, что все заслуживающие доверия обвинения в мародерстве в отношении имущества мертвых требуют дальнейшего расследования.

Госдеп отмечает, что в декабре 2020 года власти Азербайджана возбудили ряд уголовных дел по расследованию действий армянских военнослужащих во время второй Карабахской войны по обвинению в серьезных нарушениях международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов.