Уникальный опыт Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Как Азербайджан осенью 2020 года показал пример современной войны и достойной победы, так же он сегодня показывает пример, возрождая освобожденные земли. Делает он это самостоятельно, на собственные средства, ни у кого не прося помощи. И в данном случае не имеет значения, о больших городах идет речь или о сельских поселениях - когда приходится начинать с нуля, это не играет роли. А Азербайджану пришлось начинать весь процесс именно с нуля, потому что ни от городов, ни от сел, ни от коммуникаций, ни от дорог, ни от прочей инфраструктуры враг не оставил ничего. Тут речь уже не идет о ремонте и реконструкции, речь идет о строительстве совершенно новых населенных пунктов, прокладке совершенно новых дорог и коммуникаций. Пусть Азербайджан страна небольшая, но все это огромная работа, требующая немалых средств и времени. И на ближайшую перспективу восстановление Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов являются для государства приоритетом. Этот приоритет установил Президент Ильхам Алиев, и не случайно на совещании с правительством по итогам первого квартала глава государства говорил в основном о тех планах и проектах, которые связаны с освобожденными территориями.

На днях украинские медиа сообщили, что на восстановление освобожденных территорий страны выделен первый миллиард гривен. Средства пойдут на ремонт инженерных сетей, систем газо и водоснабжения, электрических сетей, ликвидацию выбоин на дорогах, восстановление в домах кровель, окон и дверей и так далее. Глядя на фото разрушенных городов Украины, понимаешь, что главная работа по восстановлению страны еще спереди. И тут украинским партнерам может очень пригодиться опыт Азербайджана. Потому что Азербайджан знает об этом все.

Возрождение освобожденного от тридцатилетней оккупации региона - процесс сложный и долгий. Определенную часть пути Азербайджан, благодаря грамотному руководству Президента Ильхама Алиева, уже прошел, решив ряд первостепенных задач. Строятся дороги, прокладываются линии коммуникаций, восстанавливается и совершенствуется энергоснабжение, началось строительство населенных пунктов, утверждены генпланы восстановления Шуши и Агдама, в Зангилане создается первое "умное село". Объем работ очень большой, требующий расширения транспортно-логистической сети, решения очень многих других задач. И что важно отметить - реализуются все проекты за счет средств Азербайджана, а не зарубежных кредитов и грантов. Президент Ильхам Алиев так и заявил: "Мы добились всех этих успехов собственным трудом. Ни у кого не получили ни единого маната поддержки. И освобожденные земли восстанавливаем на сто процентов собственными силами. Да, пригласили иностранные компании. Они работают там в качестве подрядчиков. Но до сегодняшнего дня ни у кого не получили ни единого маната. Рассчитываем только на собственные силы, свой талант... Международные фонды оказывают финансовую помощь в связи с другими конфликтами. А нам никто не оказывает никакой помощи - ни в период оккупации, ни после нее".

У Азербайджана имеется уже определенный опыт. Вспомним Джоджуг Марджанлы. Село было освобождено от оккупации еще в 90-х однако из-за контроля оккупантами окружающих его высот люди не могли вернуться в свои дома. После апрельских боев 2016 года ситуация изменилась и появилась возможность наладить в Джоджуг Марджанлы мирную жизнь. Хотя до полной победы над агрессором было еще далеко, подписанное Президентом в 2017 году распоряжение "О мерах по восстановлению освобожденного от оккупации села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района" стало началом процесса великого возвращения. Был поэтапно отстроен поселок из 150 домов, проложены коммуникации, создана вся необходимая инфраструктура. Примечательно, что в этом первом восстановленном населенном пункте была возведена мечеть-аналог шушинской Говхар ага. Президент Ильхам Алиев называл Джоджуг Марджанлы олицетворением несгибаемого духа и воли азербайджанского народа

В период 44-дневной войны армянские формирования яростно обстреливали село, разрушив 45 домов. Сегодня восстановительные работы практически завершены.

По поручению главы государства разрабатываются генеральные планы разрушенных армянами городов. Уже утверждены генпланы Агдам и Физули, на их основе начались работы. До конца года ожидается разработка и утверждение генеральных планов городов Шуша, Джебраил, Кяльбаджар, Зангилан, Губадлы, поселков Гадрут и Суговушан. После этого начнется практическая работа и будут внесены дополнения в инвестиционную программу по Карабаху и Восточному Зангезуру. Дело в том, что на работы по восстановительным проектам выделено 2,2 миллиарда манатов, а в первом квартале было освоено только 300 миллионов манатов.

Восстановление освобожденных районов шло бы быстрее, если бы не проблема мин. Возвращению людей на эти земли невозможно, пока существует угроза их безопасности. Прокладка коммуникаций, строительство дорог и подстанций идет, но возвращение людей пока невозможно. Загрязнение огромных территорий минами это на самом деле гигантская проблема. За прошедшее после войны время более 200 человек погибли или получили тяжелые ранения. Государство делает все возможное, в текущем году выделены 100 миллионов манатов, приобретаются все необходимые средства, механизмы, техника, дроны. Но в Азербайджане не хватает специалистов для масштабного разминирования.

"В мире столько фондов, НПО, занимающихся данным вопросом. Чем они занимаются? Пусть помогут. У нас физически не хватает сил. Мы приобрели все, что необходимо - машины, механизмы, технику, даже дроны, обнаруживающие загрязненные минами места. Но у нас не хватает специалистов, рабочей силы. Поэтому пусть помогут нам хотя бы в этом деле", - сказал Президент Ильхам Алиев. По его словам, есть большая потребность в поддержке международных специалистов. Сегодня разминированием занимаются три наши структуры - АНАМА, подразделения министерства обороны и министерства чрезвычайных ситуаций, включаются в работу местные компании, но этого недостаточно.

Устранение минной угрозы создаст возможность для ускоренного решения всего комплекса задач, связанных с восстановлением освобожденных территорий.

Тем временем на уже разминированных землях полным ходом идут работы по созданию дорожно-транспортной инфраструктуры

В конце января впервые до станции Махмудлу Джебраильского района начали ходить рабочие поезда. Строительные работы, предусмотренные на первом этапе проекта железнодорожной линии Горадиз-Агбенд почти завершены. Магистраль протяженностью 110,4 км станет частью будущего Зангезурского коридора. На маршруте будут построены 8 станций, 3 тоннеля, 41 мост, 3 галереи, 4 путепровода и около 300 инженерных сооружений. Закладка железнодорожной магистрали состоялась в феврале прошлого года, и достаточно медленное продвижение работ объясняется тем, что впереди дорожников идут саперы.

В феврале начались работы по восстановлению железнодорожной линии Барда-Агдам. Отстраиваются административные здания и платформы на станциях Кечерли и Тезекенд. Протяженность линии Барда-Агдам - 47,1 км. На ней будут располагаться 4 станции, 3 моста, 23 переезда. Ожидается, что дорога будет сдана в эксплуатацию уже в 2023 году. Параллельно готовятся проекты железнодорожных вокзалов в Агдаме и Физули.

Что касается автомобильных дорог, то 9 из 13 запланированных уже строятся.

Ускоренными темпами прокладывается 82-километровое шоссе Ахмедбейли-Физули-Шуша. Дорога берет начало от магистральной трассы М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов. На дороге будет 7 тоннелей. Первые 48 километров трассы будут иметь шесть полос движения, а участок с 48-го по 81-й километр - четыре. Сдача дороги в эксплуатацию планируется на 2024 год.

До конца текущего года ожидается открытие дороги от Нафталана до села Талыш, которая в конечном итоге соединит Нафталан с Суговушаном. Отметим, что этой коммуникации придается большое значение в том плане, что оба населенных пункта обладают большим туристическим потенциалом. Нафталан уже зарекомендовавший себя международный бальнеологический курорт, а Суговушан обладает огромными возможностями для развития водных видов спорта и спортивного туризма. Будет возвращена былая слава и кяльбаджарскому Истису. Существовавший в советское время здесь знаменитый курорт был превращен агрессором в руины. Ожидается, что в 2022 году состоится закладка и нового санатория, и предприятия по производству лечебной питьевой воды. А добираться до курорта поможет создающаяся сеть дорог.

В настоящее время продолжается строительство автодороги Тоганалы-Кяльбаджар, имеющей особое значение, потому что строительство 12-километрого тоннеля сквозь Муровдагскую горную гряду сделает путь из Гейгельского района в Кяльбаджар коротким и безопасным. К строительству тоннеля привлечена турецкая компания. Общая протяженность дороги 80,7 км. После завершения тоннеля будут построены дороги Кяльбаджар-Истису и Кяльбаджар-Лачин. Дорога протянется до Лачинского международного аэропорта. Завершить все работы планируется в 2025 году.

Подчеркнем, что большинство строящихся и запланированных на освобожденных территориях дорог являются новыми. Многие пройдут по маршрутам. Которые до конфликта не существовали. Как, например, уже завершенная грандиозная дорога Победы, ставшая символом освобождения Шуши и Карабахского региона в целом.

Выступая на совещании с правительством, Президент Ильхам Алиев коснулся и Зангезурского коридора, который некоторые считают сданным в архив. Глава государства дал понять, что коридор будет построен, Азербайджан своего добьется. Он посоветовал Армении не мешать нашим планам и не нарушать свои обязательства по трехстороннему соглашению: "Если она не желает выполнять свое обязательство, тогда и мы не будем нести никакой ответственности в связи с выполнением тех или иных обязательств. Они должны это знать и не затягивать время. Мы и без того добьемся желаемого. Будет лучше если они сами поторопятся. Иначе так и останутся тупиком".

На этот год запланирована сдача в эксплуатацию новой альтернативной дороги в обход города Лачин, имеющей очень большое значение. После ее завершения город Лачин полностью перейдет под контроль азербайджанской стороны, а так называемый Лачинский коридор прикажет долго жить. В 2022-м в Кяльбаджарском и Лачинском районах также продолжится прокладка дорог военного назначения. Только в минувшем году в непростом рельефе этих районов, там, где никогда не было дорог, их проложено уже около 700 километров.

Рассказывать о работах, ведущихся и планирующихся на освобожденных территориях, можно до бесконечности. Помимо разминирования, прокладки железных и автодорог есть энергетические, инфраструктурные проекты. Например, восстановление Шуши, первое "умное село" Агалы в Зангилане, современные аэропорты, возрождение сельского хозяйства, альтернативная энергетика Карабаха и Зангезура - это все отдельные большие темы. И обо всем это мы еще подробно поговорим.