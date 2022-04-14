Британская компания проводит исследования в Карабахе

По заказу Национального агентства по разминированию Азербайджана мы проводим нетехнические исследования на освобожденных территориях страны с помощью беспилотников.

Об этом Trend сказал в четверг представитель британской компании RPS Energy Ltd. Дэйв Хоутон, передает Day.Az.

Он отметил, что данные, собранные в ходе исследований, обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. На осуществление этой работы человеку понадобился бы один день, а искусственному интеллекту - всего 90 минут.

"Анализ данных по 1 квадратному метру территории занимает 1 секунду", - добавил представитель компании.