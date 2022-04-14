Премьер-министр Албании посетил Аллею шехидов в Баку

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Албании Эди Рама 14 апреля посетил в Баку Аллею шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, премьер-министр почтил память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет Родины, возложил цветы к их могилам и венок к памятнику "Вечный огонь".

Эди Рама, понаблюдавший за панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, был проинформирован об истории Аллеи шехидов, а также о работах по благоустройству города.