Албания всегда поддерживает Азербайджан, справедливость, исторические права страны

Албания как председатель ОБСЕ и в настоящее время - непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживает Азербайджан, справедливость, исторические права страны и продолжит делать это.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал находящийся с официальным визитом в Азербайджане премьер-министр Албании Эди Рама в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым один на один.

"В первую очередь, очень рад находиться здесь в период успешного возвращения части территории Вашей страны после долгих лет в результате того, что ситуация дошла до невыносимого предела. Как Вам известно, Албания как председатель ОБСЕ и в настоящее время - непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживает Азербайджан, справедливость, исторические права Вашей страны и продолжит делать это. Мы приветствуем Ваши чрезвычайно образцовые усилия, направленные на мир и долгосрочное сотрудничество с соседней Арменией.

В то же время, к счастью, мы обладаем прочным мостом в лице такого государства, как Турция. Абсолютно уверен в том, что, как отметили и Вы, мы можем сделать гораздо больше. Конечно, есть сферы, где имеется потенциал для наращивания нашего сотрудничества, и я хочу узнать Ваше мнение в связи с этим, а также обсудить перспективы. Кроме того, наши делегации проводят обсуждения. Посмотрим, какие результаты будут достигнуты как в энергетической сфере, так и в области туризма",- сказал Рама.