https://news.day.az/politics/1453341.html РФ готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку - Захарова
РФ готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку - Захарова
Москва полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору", - указала она.
"Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", - подчеркивается в комментарии.
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