РФ готова содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку

Москва полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Предложенные Баку "Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору", - указала она.

"Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку", - подчеркивается в комментарии.