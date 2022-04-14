Новые реалии привлекают страны мира к участию в экономических проектах в Карабахе

В результате успешных экономических реформ, осуществленных под руководством Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане ускорился экономический рост, усилилась государственная поддержка в социальной сфере, возросли валютные резервы, увеличились инвестиции в экономику и финансовая поддержка предпринимательства, продолжились успешное обновление социальной инфраструктуры и реализация других программ.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Айдын Гусейнов.

По его словам, прошедшие три месяца 2022 года были достаточно успешными для Азербайджана.

"За этот период ВВП повысился на 6,8 процента. Ненефтяная экономика выросла на более чем 10 процентов. В области промышленного производства рост составляет около 4 процентов, а в ненефтяной промышленности он превышает 18 процентов. Все это свидетельствует о том, что наша экономика вступила в новый этап развития в постпандемический период", - сказал Гусейнов.

Он отметил, что благодаря осуществляемой совершенной стратегии сокращается и внешний государственный долг. Несколько лет назад внешний государственный долг составлял 18 процентов ВВП, в настоящее время - всего 12,5 процента. Всего за год внешний долг страны сократился на более чем 600 миллионов долларов. Это связано в том числе с новой стратегией управления долгом. Расходы на обслуживание государственного долга в государственном бюджете ежегодно сокращаются.

По словам депутата, также было успешно продолжено активное сотрудничество Азербайджана с международными организациями, и ведущие международные организации мира принимают новые реалии, созданные Азербайджаном. В частности, сформированная страной после обеспечения своей территориальной целостности среда в связи с новым сотрудничеством и диверсификацией коммуникаций в регионе, усилия в направлении подписания мирного соглашения с Арменией приводят к новому этапу развития отношений между международными структурами, в том числе и ЕС, с Азербайджаном. Контакты, в частности, с ЕС приобрели после войны более интенсивный характер, и недавние договоренности в Брюсселе свидетельствуют о принятии новых реалий.

"На освобожденных от оккупации территориях ведутся масштабные строительные работы, в регионе открываются широкие возможности для экономического сотрудничества, и к этим процессам привлекаются авторитетные иностранные компании. С этой точки зрения международные организации, зарубежные страны, принимающие новые реалии, созданные нашей страной, положительно относятся к современным трендам развития отношений с Азербайджаном. Безусловно, достижение всего этого стало возможным благодаря принципиальной политической воле главы азербайджанского государства", - сказал Гусейнов.

Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов сказал Trend, что в 2022 году мировая экономика столкнулась с определенными трудностями.

Он отметил, что начавшаяся с февраля российско-украинская война оказала негативное влияние также на развитие экономических связей. Происходящие в мире экономические, политические процессы оказывают определенное влияние и на экономику Азербайджана, однако, несмотря на это, проводимая под руководством главы азербайджанского государства дальновидная политика создает условия для сохранения темпов экономического роста страны.

"Как мы знаем, пандемия так же оказала негативное влияние на экономику страны. Однако своевременно принятые решения, углубление осуществляемых реформ и предпринятые в направлении развития ненефтяного сектора дальновидные шаги позволили завершить первый квартал текущего года с высокими показателями. Обращая внимание на макроэкономические показатели, мы видим, что в первом квартале ВВП вырос на 6,8 процента, ненефтяная экономика - на более чем 10 процентов, промышленное производство - на четыре процента. Ненефтяная промышленность выросла на 18 процентов, внешнеторговый оборот увеличился на 60 процентов, экспорт ненефтяной продукции - на 45 процентов, внешний государственный долг снизился на более чем 600 миллионов долларов", - сказал Бадамов.

Он отметил, что несмотря на исполнение на 99% доходов бюджета, объем трансфертов из Нефтяного фонда был на 423 млн меньше запланированного, что тоже является показателем правильной экономической политики.

"Завершение первого квартала ростом экономики, а также снижение внешнего государственного долга стало возможным благодаря поручениям, данным главой государства в направлении обеспечения развития и прозрачности экономики страны, а также подписанным указам и распоряжениями. Президент Ильхам Алиев, вновь избранный главой государства в 2018 году большинством голосов народа, на церемонии инаугурации заявил о дальнейшем углублении реформ в стране. Своевременное проведение реформ позволило успешно бороться с пандемией, завершить войну победой за 44 дня и добиться, можно сказать, стремительного экономического роста в постпандемический период. За счет увеличения государственной поддержки развития ненефтяного сектора, расширения антикоррупционных мер в экономике и прозрачности экономики в первом квартале по линии Государственной налоговой службы в бюджет поступили 539 млн манатов, или 23,8 процента больше, по линии Государственного таможенного комитета - 236 млн манатов, или на 23,7 процента больше прогнозируемого", - подчеркнул Бадамов.

Он отметил, что задачи, стоящие перед госбюджетом, успешно выполняются, и наряду с ростом экономики, в повестку включены меры по борьбе с ростом цен и обеспечению продовольственной безопасности.

"По поручению главы государства Кабинетом министров принимаются меры по борьбе с искусственным повышением цен, созданию продовольственных резервов и диверсификации источников импорта. Успех принятых мер заключается в том, что сегодня в нашей стране созданы достаточные продовольственные запасы, существующие запасы ежедневно анализируются, и принимаются соответствующие решения. Считаю, что результаты, достигнутые нами в первом квартале, и меры, которые планируется реализовать до конца года, не только защитят экономику страны от внешних воздействий, но и позволят достичь более высоких результатов в конце года", - сказал депутат.