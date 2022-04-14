Али Асадов встретился с албанским коллегой

14 апреля премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с премьер-министром Албании Эди Рамой, находящимся с официальным визитом в стране, сообщили Day.Az в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Албанией в различных сферах. Была подчеркнута важность визита премьер-министра Албании с точки зрения расширения двустороннего сотрудничества.

Стороны, отметив, что сотрудничество в области энергетики является одним из основных направлений азербайджано-албанских связей, подчеркнули значение совместной реализации проекта "Южный газовый коридор".

На встрече обсуждались вопросы укрепления политических связей между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, инвестиционной, туристической и других сферах.