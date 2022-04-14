Сахиба Гафарова встретилась с премьер-министром Албании

14 апреля председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с находящимся с официальным визитом в стране премьер-министром Албании Эди Рамой.

Как передает Day.Az, приветствуя гостя, председатель парламента отметила, что этот визит является показателем близких дружественных отношений между Азербайджаном и Албанией и подтверждает готовность наших стран развивать связи во всех сферах.

Сахиба Гафарова сказала, что в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Азербайджан и Албания являются дружественными и партнерскими странами, двусторонние отношения успешно развиваются. Наглядным подтверждением тому является также реализация таких проектов, как Трансадриатический трубопровод, взаимная поддержка в рамках международных организаций.

Коснувшись значения визитов и встреч на высоком уровне в развитии отношений двух стран, Сахиба Гафарова подчеркнула важность расширения экономических связей, увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Албанией.

Председатель Милли Меджлиса отметила роль парламентов в углублении отношений стран. Сахиба Гафарова отметила удовлетворение тем, что депутаты парламентов двух стран представлены в международных парламентских организациях и плодотворно взаимодействуют, выразила одобрение деятельности групп дружбы.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса рассказала о великой Победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне. Она подчеркнула, что Азербайджан, освободив 20 процентов своей территории, удерживаемой Арменией под оккупацией около 30 лет, сам обеспечил выполнение документов, принятых рядом международных организаций, в том числе четырех резолюций Совета Безопасности ООН.

С.Гафарова отметила, что за период оккупации азербайджанских территорий Армения разграбила все материально-культурные ценности, разрушила города и села. В настоящее время Азербайджан высокими темпами проводит восстановительные работы для возвращения вынужденных переселенцев к родным очагам.

Председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что азербайджанский народ является толерантным народом, страна привержена мультикультуральным ценностям. Для нормализации отношений Азербайджан представил Армении предложения, состоящие из 5 пунктов. С противоположной стороны уже поступают положительные сигналы. "Мы верим, что в скором времени между двумя странами будет подписан мирный договор, в регионе установятся устойчивый мир и стабильность. Мы хотим говорить о мире, а не о войне", - сказала С.Гафарова.

Выразив признательность за гостеприимство, премьер-министр Албании Эди Рама отметил, что его страна придает большое значение развитию отношений с Азербайджанской Республикой. Он сказал, что в Албании позитивно расценили освобождение Азербайджаном своих территорий от оккупации.

Сообщив, что в состав албанской делегации входят и депутаты, гость поделился мнением о сотрудничестве парламентов двух стран в законодательной сфере, подчеркнул важность взаимного обмена опытом. Он отметил, что Албания как непостоянный член Совета Безопасности ООН всегда поддерживала Азербайджан.

Премьер-министр выразил уверенность в том, что взаимоотношения между двумя странами будут развиваться и впредь.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

На встрече присутствовали руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Албанией Этибар Алиев, посол Азербайджана в Греции и Албании Анар Гусейнов и другие официальные лица.