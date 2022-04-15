США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

Соединенные Штаты готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира.

Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали <...> прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Президента Азербайджана Ильхама Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ. Как подчеркнул госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с этими двумя лидерами накануне, 5 апреля, мы продолжаем поощрять дальнейшие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном. И госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира", - отметил дипломат.