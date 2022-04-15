Сколько мин обнаружено в Карабахе после Отечественной войны?

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az, на заседании Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе было отмечено, что в период с 10 ноября 2020 года по 14 апреля 2022 года была очищена территория площадью 8 372,9 га, обнаружено 30 572 мины и неразорвавшихся боеприпаса.

Также было отмечено, что в период 1-14 апреля от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 506,4 га. Обнаружены и обезврежены 595 мин и неразорвавшихся боеприпасов.