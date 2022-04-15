Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса
15 апреля началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент).
Как передает Day.Az, депутаты обсудят на заседании 14 вопросов:
1. Проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса".
2. Законопроект "Об утверждении Регламента радиосвязи Международного союза телекоммуникаций и заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи".
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).
4. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).
5. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (третье чтение).
6. Законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества" (третье чтение).
7. Законопроект о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О пищевых продуктах" и "О государственной тайне" (третье чтение).
8. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О наркологической службе и контроле" (второе чтение).
10. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (второе чтение).
11. Законопроект о внесении изменений в УК Азербайджана (второе чтение).
12. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).
13. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение).
14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (второе чтение).
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