Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

15 апреля началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент).

Как передает Day.Az, депутаты обсудят на заседании 14 вопросов:

1. Проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса".

2. Законопроект "Об утверждении Регламента радиосвязи Международного союза телекоммуникаций и заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи".

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О лицензиях и разрешениях" (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в закон "О приватизации государственного имущества" (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в законы "Об антимонопольной деятельности", "О пищевых продуктах" и "О государственной тайне" (третье чтение).

8. Законопроект "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственном реестре недвижимости" (первое чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О наркологической службе и контроле" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О воинской обязанности и военной службе" и "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом №887 от 23 сентября 1994 года (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в УК Азербайджана (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (второе чтение).