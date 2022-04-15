Завершился официальный визит премьера Албании в Азербайджан

15 апреля завершился официальный визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Албании был выстроен почетный караул.

Эди Раму в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.