https://news.day.az/politics/1453461.html Завершился официальный визит премьера Албании в Азербайджан
Завершился официальный визит премьера Албании в Азербайджан
15 апреля завершился официальный визит премьер-министра Албании Эди Рамы в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра Албании был выстроен почетный караул.
Эди Раму в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, замминистра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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