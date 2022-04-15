https://news.day.az/politics/1453499.html В Милли Меджлисе предложили создать азербайджано-армянскую межпарламентскую комиссию
В Милли Меджлисе предложили создать азербайджано-армянскую межпарламентскую комиссию
Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиль Мустафа на пленарном заседании парламента 15 апреля предложил создать армяно-азербайджанскую межпарламентскую комиссию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Депутат отметил, что армяне признали тот факт, что Армения не может развиваться без подписания мирного соглашения с Азербайджаном.
"Они уже сами это признают, и мы должны это использовать. Мы должны укрепить работу с парламентом Армении. Существует необходимость создания комиссии в этом направлении", - сказал Мустафа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре