В Милли Меджлисе предложили создать азербайджано-армянскую межпарламентскую комиссию

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Фазиль Мустафа на пленарном заседании парламента 15 апреля предложил создать армяно-азербайджанскую межпарламентскую комиссию, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что армяне признали тот факт, что Армения не может развиваться без подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

"Они уже сами это признают, и мы должны это использовать. Мы должны укрепить работу с парламентом Армении. Существует необходимость создания комиссии в этом направлении", - сказал Мустафа.