В Карабахе строятся современные военные объекты

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, в плановом порядке выполняются задачи по организации служебно-боевой деятельности, всестороннему обеспечению и улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Об этом сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана.

Для дальнейшего повышения боеспособности личного состава, несущего круглосуточную службу в районах со сложным рельефом и суровыми климатическими условиями, поддержания боевой готовности на высоком уровне строятся объекты военной инфраструктуры современного образца, и осуществляются иные надлежащие мероприятия.

В рамках этих мер на освобожденных территориях в целях поддержания военной техники в исправном состоянии создаются пункты технического обслуживания и ремонта, а также аккумуляторные цеха. В пунктах, оснащенных современным оборудованием, имеются все условия для технического обслуживания автомобилей и планового сезонного обслуживания.

Выявленные неисправности автомобильной техники, поступающей в пункты технического обслуживания и ремонта, устраняются в короткие сроки в ремонтных мастерских, после чего автомобильная техника вновь поступает в распоряжение подразделений.

В целях обеспечения бесперебойной и стабильной работы автомобильной техники эти пункты снабжаются высококачественными горюче-смазочными материалами, запчастями и оборудованием. Обеспечивается поддержание на высоком уровне технических показателей боевой техники и боевых транспортных средств, а также их постоянная готовность к эксплуатации в соответствии с сезонными требованиями. Кроме того, в этих пунктах предусмотрены помещения для начальника цеха, слесарная, сварочная мастерские, мойка, аккумуляторный цех и склад бронетехники. Аккумуляторный цех, предусматривающий техническое обслуживание аккумуляторных батарей, состоит из помещений для дистилляции воды, зарядки и хранения аккумуляторных батарей.

Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, на освобожденных территориях продолжается работа по повышению боевой и морально-психологической готовности, усилению материально-технического обеспечения и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.