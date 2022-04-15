Милли Меджлис утвердил еще один международный документ

Милли Меджлис (парламент) утвердил еще один международный документ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пленарном заседании парламента 15 апреля был обсужден законопроект "Об утверждении Регламента радиосвязи Международного союза телекоммуникаций и заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи".

В законопроекте отмечается, что Регламент радиосвязи Международного союза телекоммуникаций и заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи, подписанный 22 ноября 2019 года в Шарм-эль-Шейхе, должен быть утвержден Азербайджаном.

После обсуждения документ был поставлен на голосование и принят.