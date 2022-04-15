Пегов ищет "азербайджанский след" в Украине

Автор: Зульфугар Ибрагимов

О нет, этот рыжий опять про наемников...

Пегов нашел в Украине "исламских наемников" и с паническими нотками поведал об этом своим подписчикам в Телеграм. По его версии, тысячи наемников из исламских стран - Турции и Азербайджана (?!) прибыли в Запорожье и будут использованы в операциях.

То, что в составе украинской армии и сил теробороны воюют проживающие в Украине азербайджанцы, хорошо известно, но называть этих людей наемниками - полная безграмотность. О ком же говорит Пегов? Приводя цифры и раздувая собственные фантазии, Сема, судя по всему, хочет показать организованный характер якобы отправки граждан Азербайджана и Турции для участия в боях. Проще говоря, наезжает на официальный Баку. С какой целью это делается? Как всегда все просто - дешевая провокация. Что взять с Семы, который даже не знает разницы между понятиями "исламские" и "мусульманские". Видимо, "исламские" звучит более страшно для российского обывателя.

Конечно же, никаких наемников ни тайно, ни с музыкой из Азербайджана в Украину не отправляют. А к азербайджанцам, проживающим в этой стране, не может быть никаких претензий - Украина их страна и они выполняют свой гражданский долг. С каких пор это называется наемничеством?.. Что? Ах, источники передали... Ну-ну. "Источники проекта @wargonzo" в Запорожье обманули Сему. А скорее, источник очередной лжи находится в собственной голове Пегова. Дурное дело недолгое. Сел, постучал по клавишам и провокация готова.

Мы все помним истерики, устраиваемые в СМИ, соцсетях, в том числе на уровне российского МИДа в период 44-дневной войны на тему "наемников" на стороне Азербайджана. Сема Пегов тогда, наверное, похудел от усердия. Мы помним, что всю эту дребедень он собирал из "донесений" некоего источника в Стамбуле. А потом погорел, когда азербайджанские блогеры поймали его на удочку, подбросив фейковое видео с якобы беженцами из Афганистана в бакинском аэропорту. Этот фейк Пегов тоже распространял со ссылкой на "источник в Стамбуле, который никогда не ошибается" и был по-крупному опозорен. На какое-то время Сема загрустил, а его псевдо-источники замолчали - видимо, позабыли явки и пароли.

Одним словом, этот, так сказать, военкор не заслуживает ни малейшего доверия. Ему соврать что чихнуть - не проблема.

Приблудный сын Габрелянова сегодня ищет "азербайджанский след" в Украине. Видимо, поступил такой заказ. Что поделать, кто платит, тот и заказывает, в каких вариантах и масштабах должна быть ложь.