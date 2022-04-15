Кочарян и Саргсян получили огромные доходы от наркоторговли в Карабахе

Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян получили значительные доходы от оборота наркотиков на азербайджанских землях во время их оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по региональной политике Сиявуш Новрузов на пленарном заседании парламента 15 апреля.

По его словам, Кочарян и Саргсян причастны к экспорту наркотиков на мировые рынки с территорий Азербайджана во время их оккупации.

Армянские офицеры, помимо военных преступлений, также причастны к обороту наркотиков на азербайджанских землях во время оккупации, отметил Новрузов.