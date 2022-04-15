ОБСЕ может помочь в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

ОБСЕ, с одной стороны, провалилась в вопросе урегулирования карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, но с другой стороны - еще не исчерпала своих ресурсов.

Об этом сказал Trend директор Института политических исследований Сергей Марков, передает Day.Az.

Марков подчеркнул, что ОБСЕ выступает в разных ипостасях: с одной стороны - это все организации ОБСЕ, у которых множество структур, с другой - Минская группа ОБСЕ как большая группа стран, выразивших желание быть модераторами в конфликте между Арменией и Азербайджаном, а с третьей - три сопредседателя МГ ОБСЕ в лице России, США и Франции.

"Совершенно очевидно, что сопредседатели МГ ОБСЕ провалились в задаче, которая была перед ними поставлена, а именно, содействии в разрешении карабахского конфликта. Они никак не содействовали его разрешению, и по сути на протяжении четверти века покрывали политику Армении по замораживанию конфликта, сохранению статус-кво, когда Армения фактически захватила и Карабах, и прилегающие к нему территории Азербайджана, и не шла ни на какие уступки в процессе переговоров. Сопредседатели МГ ОБСЕ ничего не сделали, чтобы изменить данную ситуацию", - сказал он.

Марков отметил, что сопредседателями оказались страны, где самая сильная и влиятельная армянская диаспора - США, Франция и Россия.

"МГ ОБСЕ не сыграла вообще никакой роли, когда началась вторая Карабахская война. Азербайджан прямо заявил, что МГ нечего делать в этом конфликте, и они могут самораспуститься. В результате сопредседатели Минской группы ОБСЕ практически замерли в своей деятельности", - сказал он.

По мнению директора Института, несмотря на все это, у ОБСЕ остались другие возможности.

"В частности, кроме сопредседателей МГ, есть другие члены Минской группы ОБСЕ - много стран, которые занимают и нейтральную, и союзническую Азербайджану позицию, например, Турция. Поэтому возможна активизация именно всей Минской группы ОБСЕ, а не только ее сопредседателей. Сейчас существует несколько возможных позиций. Во-первых, что точно может сделать ОБСЕ - содействовать разминированию освобожденных территорий Карабаха. У многих стран-членов ОБСЕ, таких как США, членов Евросоюза огромный опыт участия в разминировании в самых разных странах Азии и Африки после региональных конфликтов. Поэтому отправка саперов на территорию Карабаха, где они могли бы заниматься разминированием - это точно та функция, которую они могут сыграть", - добавил политолог.

Сергей Марков, отметил, что еще одна функция, которую может выполнить ОБСЕ - это содействие гуманитарным контактам.

"Например, они могут содействовать возобновлению контактов между гражданскими обществами Азербайджана и Армении. Еще одна важная роль, которую может сыграть ОБСЕ - это содействие разблокированию транспортных коммуникаций,", - сказал он.