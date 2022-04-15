Лавров и Мирзоян обсудили перспективы мирного договора между Ереваном и Баку

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора в пятницу обсудили перспективы согласования мирного договора между Арменией и Азербайджаном при содействии Москвы, передает Day.Az со ссылкой на МИД России.

Как сообщается, что министры обменялись мнениями о ходе выполнения договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на дальнейшие шаги по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и делимитации армяно-азербайджанской границы. Затрагивались также перспективы согласования мирного договора между Ереваном и Баку при российском содействии.